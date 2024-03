Am vergangenen Sonntag haben wir gemäß dem alten Brauchtum eine Absage an den Winter gefeiert. Die traditionelle Brauchtumsfigur wurde auf der Festwiese oder wie in Oggersheim vor der Wallfahrtskirche verbrannt. Der langen Winterzeit hat der verkörperte Kampf des Sommers gezeigt, wer jetzt für die nächsten Monate das Sagen hat. Dem Aufführen des Spieles folgte an manchen Orten die Sorge um das leibliche Wohl an den Getränke- und Essensständen.

Das Fest der Winterverbrennung ist ein Zeichen; ein Zeichen der Zeit wohl gemerkt! Wir wollen endlich den Frühling und das Leben genießen. Wir freuen uns auf die kommende Sommerzeit. Es ist immer eine spannende Frage, was ein Fest bedeutet.

Pater Wojciech Kordas Foto: Moray

Wer am Wochenende vom 15. bis 17. März das Mandelblütenfest begeht, soll der Deutung des Festes nicht ausweichen. Ist das Blütenfest ein Auftakt der Weinfestsaison? Oder will man die frühlingshungrigen Gäste mit beliebten kulinarischen Produkten und Kunstwerken der Region auf die Idee bringen, den Winter mit den guten Weinen und rosaroten Mandelkreationen hinter sich zu lassen? Was lernen wir aus dem Vergleich mit den blühenden Mandelbäumen und dem quicklebendigen Sommertagsumzug mit Schneemannverbrennung? Könnte es eine Mahnung im Hinblick auf das Ende oder den Anfang sein?

Auf diese Frage bringt mich eine biblische Rede Jesu: „Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum oder mit anderen Bäumen! Sobald die Zweige saftig werden und Blätter tragen, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das seht, dass das Ende vor der Tür steht und das Reich Gottes nahe ist … Nehmt euch in acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorge des Alltags euch nicht verwirren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht … Wacht und betet allezeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt.“ Gleichwie man die Zeichen des Frühlings erkennt, so gilt es die Anzeichen des Gottestages zu erkennen.

Der Autor

Pater Wojciech Kordas, 59, ist Guardian der Oggersheimer Franziskaner-Minoriten und Leitender Pfarrer in der Pfarrei Hl. Franz von Assisi.