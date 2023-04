Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Flugzeuge, die in Wolkenkratzer krachen, kilometerhohe Rauchwolken, fast 3000 Tote: Der Terroranschlag auf die Zwillingstürme in New York, er jährt sich heute zum 20. Mal. Persönlichkeiten aus der Region erinnern sich. Jede erzählt ihre eigene Geschichte.

„Wird mir immer ein Mahnmal sein“

Beat Fehlmann, 47, seit September 2018 Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit Sitz in Ludwigshafen.

An den