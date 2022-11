In Erinnerung an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 und zum 82. Jahrestag der Deportation von Ludwigshafener Bürgern nach Gurs lädt die Stadt zu einer Gedenkfeier für Mittwoch, 9. November, 18 Uhr, in die Melanchthonkirche, Maxstraße 36, ein. Schüler des Edigheimer Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasiums, der Gesprächskreis Juden und Christen in Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis, sowie die Dekane der evangelischen und katholischen Kirche gestalten gemeinsam die Gedenkstunde. Im Anschluss legt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) um 19 Uhr an der Gedenktafel am Gebäude der RHEINPFALZ, dem Platz der ehemaligen Synagoge in der Kaiser-Wilhelm-Straße 34, einen Kranz nieder.