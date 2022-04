Stahlgestelle treffen auf fantastische Tierfiguren, ein riesengroßer Laptop auf silbrige Gewächse aus Stahl. Die Ludwigshafener Rudolf-Scharpf-Galerie zeigt Skulpturen von Lisa Seebach. Die Utopie beanspruchende Ausstellung lässt sich als Appell zur Überwindung einer kalten technisierten Welt betrachten.

„Smells Like Teen Spirit“ ist ein nahezu kultisch verehrter Song der US-amerikanischen Rockband Nirvana aus den 90er Jahren. Hinter dem rätselhaft klingenden Titel verbirgt sich etwas sehr Banales. Teen Spirit ist der Name eines Deodorants, das die damalige Freundin des Nirvana-Sängers Kurt Cobain benutzt hat.

Lisa Seebach hat nun einem ihrer jetzt in der Rudolf-Scharpf-Galerie ausgestellten Werke den Songtitel als Untertitel gegeben. Der Name ist gut gewählt, denn auch ihre Werke bewegen sich zwischen Imaginärem und Handgreiflichem. Sie machen Immaterielles sichtbar, indem sie die Gedanken und Träume der Künstlerin in den Raum stellen. Der Haupttitel von „Smells Like Teen Spirit“, auf dessen ersten Teil der Besucher der Ausstellung gleich im Foyer der Scharpf-Galerie stößt, lautet allerdings „Sleepover for Dreamers“ (Übernachtung für Träumer). Dieses Werk besteht aus schwarzen, am Boden liegenden Keramikfiguren mit einer aus ihnen herauswachsenden ebenfalls schwarzen Stahlstange.

Eine Tonne Tennissand für die Ausstellung

„Sleepover for Dreamers“ setzt sich in den beiden Obergeschossen der Galerie fort. Die drei schwarzen Keramik-Stahl-Fantasien im Foyer heißen „Elephant“ (Elefant), „Cat“ (Katze) und „Frog“ (Frosch) – Lisa Seebach gibt ihren Kunstwerken ausnahmslos englische Titel –, die im ersten Stock heißt „Lion“ (Löwe) und die beiden im zweiten heißen „Ape“ (Affe) und „Giraffe“ (Giraffe). Wie dieses Werk sich über alle Geschosse erstreckt, so zieht sich durch die gesamte Ausstellung eine Spur von rotem Sand, Ziegelmehl genannt oder auch Tennissand, wie er im Sport auf Aschenbahnen oder Tennisplätzen verwendet wird. Eine Tonne davon haben Lisa Seebach und die Kuratorin Anne Bossok aus der Ziegelmühle in Karlsruhe nach Ludwigshafen transportiert. Die Künstlerin hat sich für Ziegelmehl entschieden, weil es aus geschredderter Keramik besteht, und Keramik und Stahl die von ihr ausschließlich verwendeten Materialien sind.

Indem die Sandspur der Ausstellung Einheit und Zusammenhang gibt, wird ihr Titel „This Building is a Body“ (Dieses Gebäude ist ein Körper) einigermaßen verständlich. Titelgebend für die Ausstellung war aber ein Werk im zweiten Stock. Es besteht aus einem riesengroßen Laptop mit schwarzem Bildschirm vor einem Stahlgestell. Und den Untertitel der Ausstellung „Club Utopia“ bezieht sie aus einem anderen Werk im ersten Stock.

Hier prangt diese Aufschrift unübersehbar groß wiederum an einem Stahlgestell. Lisa Seebach liebt es. Proportionen und Größen zu verschieben. „Environments of a New Order“ (Umgebungen einer neuen Ordnung) nimmt im ersten Stock fast die gesamte Breite des Raumes ein. Wie versilberte Blätter eines imaginären Baumes wirken hier stählerne Gewächse. Und „James Disco (Generation Now)“ (James Disco. Generation jetzt) besteht aus einem an der Decke befestigten, spinnennetzartigen Gestell, an dem eine große Traube oder Brombeere wie eine Discokugel hängt.

Das Werk lebt von den Gegensätzen

Lisa Seebachs Werk lebt von den Gegensätzen: Abstraktion und Gegenständlichkeit, schweres Volumen und feine Linie, Keramik und Stahl und schließlich, wie gesagt, Traumvision oder Gedanke und dessen Materialisierung im Raum. Erst ein Text der Kunstkritikerin und Kuratorin Gesine Borcherdt, der die Künstlerin offenbar zu der Ausstellung in Ludwigshafen inspiriert hat, macht die Ausstellung vollends verständlich. Von einer „Zimmerpflanze aus Metall“, von Tieren, die wirken wie „schwarze Geistkörper“, und von einem „kaputten Laptop“ ist darin die Rede. Oder es heißt: „Das Haus, so stelle ich fest, ist ein Körper – und das, was um mich herum ist, lässt ihn atmen. Eine Weile atme ich denselben Rhythmus wie mein Haus. Und plötzlich weiß ich, dass das, was mich umgibt, meine Gedanken sind. Ich denke sie immer wieder aufs Neue, ganz automatisch.“

Die Ausstellung wurde ein Jahr lang vorbereitet

Lisa Seebach, in Köln geboren und inzwischen in Potsdam lebend, hat an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig studiert und war dort bei ihrem Abschluss vor acht Jahren Meisterschülerin von Thomas Rentmeister. Sie ist mit mehreren Preisen ausgezeichnet und war 2017 Stipendiatin am International Studio and Curatorial Program in New York, wo sie auch eine Ausstellung an der Turn Gallery hatte. Ihren Skulpturen gehen meistens Zeichnungen voraus, und sie sind von ihr auf den jeweiligen Ausstellungsraum hin konzipiert. Etwa ein Jahr lang hat sie die Ausstellung in der Rudolf-Scharpf-Galerie vorbereitet.

Im Wechselspiel zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit überwiegt die Abstraktion. Deren Kälte wird noch verstärkt durch das Material Stahl. Wenn Lisa Seebach sich daher wünscht, dass ihre Werke beim Betrachter ein Gefühl auslösen und hinterlassen, so lässt sich ihr Werk kaum anders charakterisieren denn als Kritik an einer kalten technisierten Welt. Deren Überwindung ist eine Utopie.

Öffnungszeiten

„This Building is a Body (Club Utopia)“ bis 6. Juni in der Ludwigshafener Rudolf-Scharpf-Galerie, Hemshofstraße 54. Öffnungszeiten freitags bis sonntags sowie feiertags von 11 bis 18 Uhr. Die Ausstellung ist auch am Gründonnerstag und Ostermontag jeweils von 11 bis 18 Uhr zu besichtigen. Am Sonntag, 8. Mai, um 16.30 Uhr führt die Kuratorin Anne Bossok durch die Ausstellung.