Entlang des Rheins machen Info-Stelen auf die Geschichte der Stadt und der örtlichen Industrie aufmerksam. „Rheinwalk“ nennt sich das Projekt. Nun sind zwei neue Stelen hinzubekommen, eine der Tafeln weist auf ein gewichtiges Stück Geschichte hin.

1,5 Tonnen wiegt der Ankerstein, der seit August zwischen Werfthalle und Gelbem Haus an der Rheinpromenade neben einem Schiffsanker liegt. Der Stein war einst das Gegengewicht zu einer „Fliegenden Brücke“ – eine Fähre, die im 17. Jahrhundert Mannheim mit der Rheinschanze verband, aus der später im 19. Jahrhundert Ludwigshafen entstanden ist. Um den rund 1,20 Meter hohen Stein waren Taue geschlungen, mit deren Hilfe die Holzplattform ab dem Jahr 1669 über den Fluss pendelte. Pferde am Ufer zogen an den Seilen, um die sogenannte Gierfähre zu bewegen, die als Wunderwerk der Technik galt.

Kurfürst Karl I. Ludwig, der den Bau veranlasst hatte, war begeistert und formulierte in einem Schreiben an seine Gattin: „Mit einem ,Hui’ sind wir über den Rhein.“ Es gibt auch Gedichte und andere Erwähnungen der „Gierfähre“. Das massive Führungsseil hat tiefe Rillen im Sandstein hinterlassen, wie man heute noch erkennen kann. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde die Fähre durch eine Schiffsbrücke ersetzt – Holzplanken, die über Kähnen lagen, die im Fluss fest verankert waren. Der Ankerstein der „Fliegenden Brücke“ blieb auf dem Grund des Rheins und geriet in Vergessenheit. 1954 wurde der Sandsteinkoloss von Bauarbeitern im Schlick entdeckt, die den Winterhafen am Ludwigshafener Ufer zuschütteten. Der Stein wurde gerettet und im Oppauer Rathaus-Keller eingelagert, wo er 60 Jahre lang ein unbeachtetes Dasein fristete. Mithilfe des Technischen Hilfswerks und auf Initiative der Gruppe Rheinwalk und des Marketingvereins wurde der Ankerstein am Rheinufer aufgestellt.

Vor drei Jahren erste Stele

Auf die Geschichte des Kolosses weist nun eine Stele hin. Die Idee für das Projekt „Rheinwalk“ hatte Michael Cordier, Geschäftsführer des Ludwigshafener Marketingvereins. Die erste Stele wurde 2017 auf der Parkinsel errichtet und weist auf die Pegeluhr hin. Die Stelen kosten die Stadt kein Geld und werden gesponsert. Das gilt auch für die jüngste Hinweistafel auf der Parkinsel, die an den Grünen Kreis Ludwigshafen und seine Baumpflanzungen erinnert. Andere Stelen informieren über das Mundenheimer Wäldchen, aus dem der Stadtpark entstand, oder weisen auf die Industriegeschichte am Rheinufer Süd hin, das heute ein Wohnviertel ist. Rund zehn Stelen gibt es bisher – zwei weitere sollen laut Cordier noch in diesem Jahr folgen.