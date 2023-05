Runde um Runde haben rund 600 Schüler der Erich-Kästner-Grundschule am Donnerstagmorgen im Südwest-Stadion gedreht. Denn auf dem Stundenplan stand ein Spendenlauf für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Bei der Naturkatastrophe am 6. Februar, die zu den schlimmsten der vergangenen 100 Jahre zählt, kamen mehr als 50.000 Menschen ums Leben, unzählige verloren ihr Zuhause. Wie der zweite Konrektor der Grundschule, Christoph Timmerhues, erklärte, soll das Geld, das die Kinder mithilfe von Sponsoren erlaufen, dem Freundeskreis Ludwigshafen Gaziantep und dem Verein Ärzte ohne Grenzen zugute kommen, die Hilfe vor Ort in der Ludwigshafener Partnerstadt Gaziantep und in Syrien leisten.