„Zufriedene Kinder, zufriedene Eltern, zufriedene Mitarbeiter – dann bin ich auch zufrieden“. Sabine Heiligenthal strahlte bei ihrer Abschlussinspektion der Sommerferienbetreuung. Rund 520 Kinder erlebten in der Stadtranderholung an der Blies und 16 Einrichtungen in den Stadtteilen sechs spannende Ferienwochen.

Exemplarisch für die gelungene Rahmenbetreuung stand das Ferienprogramm in der Jugendfreizeitstätte (JFS) Ruchheim als eine der 17 Stationen von Heiligenthals Rundfahrt. Das Angebot sei differenzierter geworden, erläuterte die Leiterin der städtischen Jugendförderung und Erziehungsberatung. So sind in den Jugendfreizeitstätten Melm, Westend und Ernst-Bloch auch Teeanger von zwölf bis 14 Jahren betreut worden. Die 50 Plätze waren ausgebucht. „Manche Kinder waren richtig traurig, dass sie mit den Eltern in Urlaub fahren mussten“, beschrieb Manuel Schweimler, Leiter der JFS Ruchheim die Stimmungslage unter seinen 20 jungen Gästen.

Tatsächlich war im westlichsten Satelliten der Angebotspalette von „Stre & Co, Dein Sommer in LU“ einiges geboten, wurde gebastelt, gespielt, getanzt, musiziert. Das Haus vorm Ruchheimer Schloss summte förmlich vor Aktivität. Schweimler und seine Mitarbeiter hatten ein kunterbuntes Programm aufgelegt. „Das Essen war gut, nur zu wenig“, lautete die einzige Kritik einer jungen Dame, auf dem Weg zur Ruchheimer Jugendfeuerwehr. Auch Exkursionen in andere Stadtteile, etwa zur Jugendverkehrsschule oder in den Friedenspark, standen auf dem Programm.

Von kreativ bis sportlich

In Veranstaltungen wie mit der Jugendfeuerwehr bewährte sich Ruchheims dörfliche Charakter. „Wir erfahren hier sehr viel Unterstützung durch Organisationen und Vereine“, bedankte er sich. Und dann sind da natürlich noch die Möglichkeiten im eigenen Haus mit Jugendküche, Spielraum, Werkstatt oder eigener Disco. „Wir sind eine sehr große Einrichtung mit vielen großen Räumen“, so seine Selbstbeschreibung.

Den jungen Damen im Alter zwischen sechs und elf Jahren hat es gefallen. Von kreativ bis sportlich war für jede etwas dabei. So viel, dass sich Sabine Heiligenthal zumindest im Scherz sicher war: „Ich würde mich nächstes Jahr selbst gerne für das Programm in Ruchheim anmelden.“