Die dreiköpfige Linksfraktion im Stadtrat fordert angesichts der aktuellen Ludwigshafener Finanzmisere eine Erhöhung der Gewerbesteuer. Über den Antrag sollte ursprünglich am Montag im Stadtrat abgestimmt werden. Auf Vorschlag von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) wurde der Tagesordnungspunkt vertagt. Er soll nun auf der Sitzung am 30. Januar behandelt werden, wenn die Sparliste der Verwaltung für den Etat-Entwurf für 2023 vorliegt. Weitere Einsparungen fordert die Finanzaufsicht ADD, nachdem sie den am 7. November von Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) vorgelegten Haushaltsplan wegen des hohen Fehlbetrags von 98 Millionen Euro gerügt hatte.

„Gerechtes Gegengewicht“

Nach dem Wunsch der Linksfraktion soll der Hebesatz für die Gewerbesteuer um zehn Punkte von derzeit 425 auf 435 angehoben werden. „Nachdem die Finanzaufsicht ADD signalisiert hat, den eingebrachten Haushalt für 2023 nicht zu genehmigen, ein Novum in der rheinland-pfälzischen Kommunalgeschichte, und OB Steinruck in der jüngsten Hauptausschusssitzung drastische Einsparmaßnahmen angekündigt hat, schlägt die Linksfraktion vor, den Gewerbesteuerhebesatz moderat zu erhöhen – als gerechtes Gegengewicht“, begründete Fraktionssprecher Liborio Ciccarello den Vorstoß. Bei 435 Punkten liege bundesweit der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz.