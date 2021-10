Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen ist weiterhin erhöht. Das Landesuntersuchungsamt hat am Sonntag einen Wert von 86,3 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner) gemeldet. Der bundesweite Durchschnittswert lag bei 66,1, der landesweite Wert bei 53,7. Die ansteckendere Delta-Variante des Virus hat die übrigen Varianten weitestgehend verdrängt. Die meisten Infektionen gibt es in Ludwigshafen bei unter 60-Jährigen, wie das Robert-Koch-Institut auflistet. Dabei liegt die Altersgruppe zwischen 15 und 34 Jahre fast gleichauf mit der Gruppe 35 bis 59 Jahre. Die Hospitalisierungsrate liegt in der Vorder- und Südpfalz bei 1,9 (bezogen auf 100.000 Einwohner). Mit diesem Wert wird die Anzahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern bezeichnet. Die überwiegende Anzahl der Patienten mit schwereren Verläufen ist laut Kreisgesundheitsamt nicht geimpft. Unter Strich gilt weiterhin die erste von drei Warnstufen. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag der Inzidenzwert bei 73,7. Deutlich höher war dieser Wert in Frankenthal (135,4).