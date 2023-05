Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach coronabedingter Zwangspause geht das Ruderspektakel unterm Hallendach in die nächste Runde: Die nationale Elite trifft sich an diesem Samstag bei der 16. Auflage des Ergo-Cups Rhein-Neckar, der erstmals in der Sporthalle der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch in Oggersheim ausgetragen wird.

Die Veranstaltung des Ludwigshafener Rudervereins von 1878 (LRV) zählt mittlerweile zu den vier größten ihrer Art in Deutschland. Mehr als 400 Ruderer aus 34 Vereinen werden am Samstag in insgesamt