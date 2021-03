Der Ortsbeirat Ruchheim hat sich am Dienstagabend für eine Sondersitzung zum Thema Erfurter Ring ausgesprochen (fünf Ja-Stimmen, einmal Nein, eine Enthaltung). Es geht um das bei Anwohnern umstrittene Bauvorhaben der Wohnungsbaugesellschaft GAG. In der Sondersitzung sollen noch offene Fragen geklärt werden. Auch gewünscht ist, dass sich Bürger in dieser Sitzung ebenfalls mit Fragen zu Wort melden können. Einen Termin gibt es noch nicht.