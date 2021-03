Die geplante Bebauung im Erfurter Ring in Ruchheim durch die kommunale Wohnungsbaugesellschaft GAG soll nun nicht mehr nur im Stadtteil diskutiert werden. Die FDP hat beantragt, dass Vertreter von Stadtverwaltung oder GAG in der April-Sitzung des Bauausschusses das Projekt vorstellen. FDP-Fraktionsvorsitzender Thomas Schell begründet den Vorstoß nach einer Ortsbegehung wie folgt: Seine Fraktion begrüße zwar das Bauvorhaben der GAG grundsätzlich, allerdings seien auch die Bedenken einer Bürgerinitiative berechtigt.

Kritik: Park- und Kita-Plätze fehlen

Wie mehrfach berichtet, will die GAG im Erfurter Ring 146 neue Sozialwohnungen bauen. Doch dagegen regt sich Protest. Eine Bürgerinitiative lehnt das Vorhaben ab, weil die Infrastruktur in Ruchheim nicht für so viele neue Bürger ausgelegt sei (fehlende Park- und Kita-Plätze). Auch der Ortsbeirat sieht das Projekt sehr kritisch. Es soll daher bald eine Sondersitzung geben. Einen ähnlichen Gedanken verfolgt die FDP: „Wir müssen einen Dialog anstreben, um die bestehenden Konflikte auszuräumen“, schreibt Schell. Aus diesem Grund solle der Bauausschuss über Projekt und Kritiker-Argumente beraten.