Beim bundesweiten Warntag heulten am Donnerstag um 11 Uhr auch in Ludwigshafen testweise die Sirenen. „Grundsätzlich hat es funktioniert“, zog Jochen Hummel von der Feuerwehr Bilanz. Derzeit gibt es im Stadtgebiet 34 Warnsirenen – 26 davon sind moderne Hochleistungsmodelle, mit denen theoretisch auch Sprachnachrichten an die Bevölkerung übermittelt werden können. Die neuen Modelle sind lauter als die alten Luftschutzsirenen. Hintergrund: Die alten Motorsirenen sind nicht mehr laut genug, um auch durch mehrfach verglaste Fenster deutlich gehört zu werden. Im kommenden Jahr sollen zwei weitere Hochleistungssirenen montiert werden, unter anderem in Rheingönheim. Dann soll auch lokal noch mal das Warnsystem getestet werden. Geprüft wird dabei, ob die Sirenen überall ausreichend zu hören sind oder ob noch nachgerüstet werden muss. Verwendet wird in Ludwigshafen laut Verwaltung grundsätzlich das vom Bund empfohlene Sirenensignal für eine Warnung bei Gefahr. Dies ist ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton. Die Feuerwehr kann die Bevölkerung auch per Warn-App mit Nachrichten auf dem Handy alarmieren. Diese Alarmierung wurde am Donnerstag aber bundesweit zentral gesteuert. Der bundesweite Warntag dient dem Ziel, technische Abläufe im Fall einer Warnung sowie die Warnmittel selber auf ihre Funktion und mögliche Schwachstellen hin zu prüfen.