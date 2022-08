Der TC Schifferstadt hat in der Jugend-Medenrunde gute Ergebnisse eingefahren. Diesmal waren sechs Jugend-Mannschaften für den Tennis-Club am Start.

Die verstärkte Jugendarbeit zeigte sich dabei nicht nur in der gestiegenen Anzahl an Mannschaften, sondern auch in der Bilanz der einzelnen Teams. Jochen Rummel, der sich ehrenamtlich im Jugendteam engagiert, blickt stolz auf die Ergebnisse der Jugend-Medenrunde zurück. Die sportliche Leistung der Kinder und Jugendlichen habe sich zu den Vorjahren deutlich gesteigert. So haben die jüngsten Mannschaften des TC Schifferstadt dreimal den dritten Platz, zweimal den zweiten Platz und sogar einmal den ersten Platz erreicht.

So erzielte die Gemischt U12 mit einem Punkteverhältnis von 9:1 ein beeindruckendes Ergebnis. Die Mannschaft belegte zum Saisonabschluss den ersten Platz in der C-Klasse und steigt in die B-Klasse auf. Die Gemischt U10-Mannschaft beendete ihre erste Medenrunden-Saison mit einem 5:3-Punkteverhältnis, was den zweiten Platz in der B-Klasse bedeutete. Auch die Jungen U18 kamen mit 6:2 Punkten auf den zweiten Platz in der B-Klasse. Die Mädchen U15 schlossen ihre Saison mit einer 5:5-Bilanz mit einem dritten Platz ab. Auch die Jungen U15 kamen mit einem Punkteverhältnis von 5:5 auf den dritten Platz. Der Mädchen U18-Mannschaft gelang es, mit einem Punkteverhältnis von 4:4 den dritten Platz in der B-Klasse zu belegen. Sowohl aus der Mädchen U18 als auch aus der Jungen U18-Mannschaft werden in der nächsten Saison Spielerinnen und Spieler in den Erwachsenenbereich übergehen. Bereits in diesem Jahr unterstützten Spielerinnen und Spieler aus den U18-Mannschaften die aktiven Mannschaften.

An die guten Leistungen dieser Saison will das Jugendteam rund um den Jugendwart Martin Dattge auch in der Zukunft anknüpfen. Hierfür sind nicht nur eine Vielzahl an internen Veranstaltungen wie beispielsweise das Jugend-Camp oder die Players Night der Jugend, sondern auch das mittlerweile zum dritten Mal stattfindende Tagesturnier am 4. September geplant. Auch die nun vom TC Schifferstadt gekaufte Tennishalle dient dem Zweck der Nachwuchs-Förderung. Mithilfe der hoffentlich bald sanierten Halle soll eine Möglichkeit geschaffen werden, damit die jüngsten Spielerinnen und Spieler des TCS auch im Winter in ihrer Heimatstadt Tennis spielen und trainieren können.