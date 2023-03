Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ratten sind in vielen Städten ein Problem. Auch in Ludwigshafen gab es in der Vergangenheit in manchen Quartieren zahlreiche Beschwerden. Die Stadt hat zur Bekämpfung eine Koordinierungsstelle eingerichtet – und wie sich zeigt, zahlt sich das aus. Meldungen von Rattenbefall sind leicht zurückgegangen.

Bilder von mit Essensresten vermüllten Arealen, an denen sich Ratten tummeln, wie zeitweise an der Unterführung am Danziger Platz in der Innenstadt, sind schon in Ortsbeiräten kursiert