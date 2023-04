Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ich denke, wir sind ganz vernünftig aufgestellt“, sagte Steffen Neutert. Der Cheftrainer des BASF TC Ludwigshafen meint damit sowohl die Logistik der Deutschen Jugendtennismeisterschaften, die ab Dienstag bereits zum 26. Mal auf der Anlage an der Weiherstraße steigen, als auch die Spielerinnen und Spieler, die in den Altersklassen U13, U14 und U16 für Ludwigshafen an den Start gehen.

Nicht nur in der Durchführung der sportlichen Großveranstaltung hat der BASF TC Routine. Auch mit den Bedingungen unter der Pandemie konnte der Verein bereits im Vorjahr Erfahrung