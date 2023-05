Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ich wünschte, ich hätte diesen Film nie machen müssen, und gleichzeitig bin ich froh, dass es ihn gibt“, erklärte der Autor und Regisseur Erec Brehmer nun im Mannheimer Cinema Quadrat. Seine berührende Doku „Wer wir gewesen sein werden“ erzählt vom Verlust eines geliebten Menschen.

Sie beginnt an einer unscheinbaren Landstraße, irgendwo in Bayern, genau an jener Stelle, an der der Verkehrsunfall sich zugetragen hat. Vor nunmehr exakt „drei