Eine der ersten Post-Corona-Premieren des Mannheimer Nationaltheaters ist „Steilwand“, ein Ein-Personen-Monologstück in der Inszenierung von Alexander Marusch: Schauspieler Patrick Schnicke steht auf der Bühne und ergeht sich in Erinnerungen, erzählt von Familie, von Urlaub, vom Meer. Und von Verlust.

50 Minuten, die sich in ihrer Intensität steigern vor einem mit Abständen platzierten Publikum: Statt über 600 Plätzen stehen nur 107 zur Verfügung; die Premiere des Stückes besuchten 70 Zuschauer.

Es läuft also an im Mannheimer Nationaltheater: Dort werden seit September wieder Schauspiele aufgeführt. Die Pause wurde abgeschafft. Dem reduzierten Platzangebot gewinnt so mancher auch etwas Positives ab: eine größere Beinfreiheit nämlich und eine gute Sicht auf die Bühne. Dort steht im Stück „Steilwand“ der Schauspieler Patrick Schnicke hinter einem Küchentisch und packt einen gekauften Biskuitboden aus. Verquirlt Tortencreme. Schneidet Erdbeeren. Ein Luftballon zum neunten Geburtstag hängt in der Luft. Schnicke ist allein, er bleibt allein – allein mit dem Publikum, das er irgendwann anredet, während der Geburtstagskuchen entsteht.

Monologe in Corona-Zeiten

Theaterspielstätten müssen ja nicht nur dem Publikum die Sicherheit vor Ansteckung gewähren, sie müssen auch hinter den Kulissen mit ganz neuen Abläufen, ganz neuer Logistik und ganz neuen kreativen Ansätzen das Infektionsrisiko minimieren. Monologprojekte sind ein Weg, um allen Interessen gerecht zu werden: Simon Stephens’ Stück bindet das Publikum als Ansprechpartner des namenlosen Protagonisten ein; das Selbstgespräch auf der Bühne richtet sich an uns im Saal, das ist eine psychologisch sehr fundierte Sprechsituation. Der Gedankenfluss hat ein Gegenüber, die Erinnerungen brauchen jemanden, an den sie sich richten, an dem sie sich aufrichten können. Denn der Protagonist ist tieftraurig. Immer wieder verharrt er, blickt ins Leere. Er blinzelt heftig, um Tränen wegzuzaubern. Schnicke spielt das nuanciert und subtil. Dass etwas nicht in Ordnung ist, transportiert er unterschwellig mit, in steigender Intensität, während er erzählt von seiner Tochter Lucy, die alle um den Finger wickeln konnte, von seinem Schwiegervater Arthur, der so vernarrt war in seine Enkelin, von seiner Frau Helen, von erster Verliebtheit, von der schweren Geburt, vom Familienglück, von der Routine, die eingekehrt ist.

Vor allem erzählt er von den Urlauben in Südfrankreich, im Haus von Arthur und zwischendurch von seinen Diskussionen mit ihm, der als Infanterist viele Jahre in britischen Diensten gestanden hat, der in Nordirland stationiert war in den 1970ern, der auf den Falklandinseln gekämpft hat, der betört wurde von Lucy. Und der Gott gefunden hat.

Spiel mit der Trauer

An sich eine einfache Geschichte, die tagtäglich passiert, die Tragik des Unfalls und des Zufalls: Sie wird hier konkret und verdichtet im Erinnerungsfluss, der assoziativ mäandert, in den Zeiten und durch die Themen springt, ein Mosaik, das immer mehr zum klaren Bild wird. Letztlich ist es ein Trauerspiel, das hier stattfindet – nicht im negativ-abwertenden, sondern im wortwörtlichen Sinn: Ein Spiel mit der Trauer, um die Trauer, der sich der Protagonist nicht stellen kann, um die er herumredet, die er dann, nach einer halben Stunde Spielzeit, nicht mehr verleugnen kann: „Es geht ein Loch mitten durch meinen Bauch“, gesteht er. Und die monologische Aufarbeitung des Traumas erhält einen neuen Drall: Er steht auf der Schwelle zur Akzeptanz des Geschehenen, zum Umgang damit, auch in Hinblick auf die Mitmenschen: Raffiniert erhält so das Theaterpublikum therapeutische Funktion für den fiktiven Protagonisten, dessen Schicksal, dessen Traume auf diese Weise mit der Realität verbunden ist. Eine traurige Realität, in der die Erdbeertorte am Ende fertig ist, für niemanden.