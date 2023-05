Der Freundeskreis Ludwigshafen Gaziantep, der Internationale Bauorden und Kultur-Rhein-Neckar sammeln Instrumente für junge Musiker in der Türkei, die bei einem Erdbeben alles verloren haben. Folgende Instrumente werden im guten Zustand und mit Instrumentenkasten gesammelt: Akustische und elektrische Gitarren und Bässe, Balama/Saz, Cellos, Elektronische Schlagzeuge, Geigen, Violinen und Violas, Pauken und eine Große Trommel für das Hatay Academy Orchestra, Keyboards und E-Pianos, Klarinetten und Querflöten. Instrumente können in der Geschäftsstelle des Bauordens in der Schützenstraße 1 in Süd am Mittwoch, 31. Mai und Donnerstag, 1. Juni von 14 bis 19 Uhr sowie am Samstag, 3. Juni, von 10 bis 18 Uhr abgegeben werden. Transport und Verteilung erfolgt durch das Türkische Generalkonsulat Düsseldorf und die Istanbuler Stiftung für Kultur und Kunst.