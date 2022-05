Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim ist Haftbefehl gegen einen 34-Jährigen worden, der dringend verdächtigt wird, sich am Montagnachmittag als Polizeibeamter ausgegeben zu haben, um von einer 83-Jährigen 50.000 Euro an ihrer Wohnungstür im Stadtteil Neckarau entgegenzunehmen. Die Seniorin war am Montagmittag von einem angeblichen Staatsanwalt „Andreas Steinbach“ angerufen worden, der ihr mitteilte, dass die Gefahr eines Einbruchs in ihre Wohnung bestünde. Als Vorsichtsmaßnahme solle sie Geld sowie Wertgegenstände zusammenpacken und einem Polizeibeamten übergeben, der sie unter Nennung eines vereinbarten Passworts am Nachmittag aufsuchen werde. Die 83-Jährige erkannte die Masche und alarmierte die richtige Polizei. Als der Verdächtige in seiner Rolle als „falscher Polizeibeamter“ den Geldbetrag gegen 16 Uhr von der Seniorin entgegennehmen wollte, verweigerte diese die Übergabe. Der 34-Jährige wurde von einer Polizeistreife noch im Treppenhaus festgenommen.

Ins Gefängnis eingeliefert

Auch sein 39-jähriger Bruder wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen. Dabei wurde ein Porsche Cayenne sichergestellt, mit dem beide Brüder zum Tatort gefahren sein sollen. Der 34-Jährige wurde am Dienstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach Erlass des Haftbefehls wegen des Verdachts des versuchten gewerbsmäßigen Bandenbetrugs in Verbindung mit den Haftgründen Flucht- und Verdunklungsgefahr, wurde der Tatverdächtige in ein Gefängnis eingeliefert. Sein 39-jähriger Bruder wurde mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Betrugsdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg gegen das Brüderpaar sowie die Hintermänner der Betrugsmasche dauern an.