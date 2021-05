Die Fußstapfen waren groß für den neuen Halbrechten nach dem Weggang von Torjäger Jerome Müller (TBV Stuttgart). Doch der große Wurf ist Yessine Meddeb (20) in dieser Saison bei Bundesligist Eulen Ludwigshafen nicht gelungen. Das wird auch nicht am Donnerstag bei der TSV Hannover-Burgdorf der Fall sein (19 Uhr).

Der Junioren-Nationalspier erlebte die 26:28 Heimniederlage am Sonntag gegen Nordhorn-Lingen mal wieder von der Bank. Wie so oft in den letzten Wochen bekam der Linkshänder keine Einsatzzeit. Dabei würde das 2020 mit großen Hoffnungen von den Rhein-Neckar Löwen II gekommene Talent gerne mehr helfen. Zum Beispiel wie am Anfang der Saison, als Meddeb gegen Lemgo sein erstes Tor erzielte und sich im eins gegen eins recht erfolgreich durchsetzte. Das ist eine der Stärken des für den Rückraum mit „nur“ 1,85 Meter großen, dafür recht flinken und wendigen Spielers.

Der in Neustadt als Sohn eines Tunesiers und einer Deutschen geborene Pfälzer: „Wir haben unser System mit weniger Kreuzungen umgestellt. Das kam mir nicht unbedingt entgegen. Außerdem spielt Hendrik Wagner auf meiner Position seit Wochen einen überragenden Part. Das muss ich anerkennen.“

Das Verhältnis zu Trainer Ben Matschke, bezeichnet der jüngste Akteur im Kader als gut: „Ben redet viel mit mir, versucht, mich aufzubauen und mir Hilfestellungen zu geben. Dafür bin ich dankbar und will auch entsprechend etwas zurückgeben.“

Sein Coach sieht in ihm einen talentierten, teilweise etwas verrückten Instinktspieler: „Ich vergleiche ihn gerne mit dem früheren Nationalspieler Christian Zeitz. Yessine hat eine tolle Athletik und einen guten Schlagwurf. Man weiß aber nicht immer, was man am Ende bekommt. In punkto Stabilität und Kontinuität muss er reifen. Das weiß er.“ Er bedauert, dass sein Doppelspielrecht bei Drittligist Oftersheim/Schwetzingen aufgrund Corona nicht möglich war.

Der Rückraumspieler bleibt 2021/22 für die Eulen am Ball. Der Fan vom langjährigen Löwen-Halbrechten Alexander Petersson rechnet fest mit dem Verbleib im Oberhaus. „Die Mannschaft weiß, wie gut sie ist und verfügt über genug Erfahrung im Abstiegskampf. Für die Moral und die Stimmung wäre natürlich ein Sieg gegen Nordhorn besser gewesen als der nicht unbedingt eingeplante Erfolg gegen den Bergischen HC. Aber jetzt ist es eben so gelaufen.“

Für die Fahrt zum morgigen Auswärtsspiel beim TSV Hannover-Burgdorf (19 Uhr) sollte Yessine Meddeb in seiner Rolle als Filmwart des Teams eine glückliche Hand beweisen. Welcher Streifen am Ende über den Bildschirm flattert, ist noch nicht entschieden. Ein Langweiler sollte es nicht sein und würde die Jungs bestimmt nicht beflügeln. Auf dem Parkett in der ZAG Arena müssen Meddeb und seine Kollegen ihren Mann im Abstiegskampf stehen. Ein Krimi kann es durchaus werden …