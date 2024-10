Der Musiksalon 2024/25 im Opal, der Ersatz -Spielstätte des Nationaltheaters Mannheim, hat eröffnet. Das Geburtstagskind, Kurfürst Carl Theodor, war auch dabei. Zumindest ein bisschen.

2024 ist Carl Theodor-Jahr. Am 15. Dezember steht der 300. Geburtstag des Kurfürsten an. Der 225. Todestag wurde bereits am 16. Februar begangen. In der Kurpfalz