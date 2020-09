Eine neue Veranstaltungsreihe bietet das Kulturzentrum Das Haus, Bahnhofstraße 30 (Mitte), ab 6. Oktober immer dienstags von 12.30 bis 13 Uhr an. Sarasvati Jung, Inhaberin von Yoga Svaha und zertifizierte Yoga- und Meditationslehrerin, führt dann unter dem Motto „Entspannung to go“ bei der Mittagsmeditation in eine entspannte Mittagspause.

Atemübungen und Achtsamkeitstraining

Dazu nutzt sie Yoga, Meditation, Atemübungen und Achtsamkeitstraining: lockere Übungen auf Matte oder Stuhl für eine höhere Konzentrationsfähigkeit und weniger Stress. Abgerundet wird das Ganze von Tayfun Ates. Der Ludwigshafener Musiker spielt diverse Instrumente und vereint verschiedene Stilrichtungen. Alle Übungen können in Businesskleidung ausgeführt werden.

Mittagessen im Anschluss möglich

Auf Wunsch wird im Anschluss ein Mittagessen im Hausboot reserviert. Der Teilnahmebetrag liegt bei fünf, ermäßigt bei drei Euro. Anmelden kann man sich per E-Mail an dashaus@ludwigshafen.de mit dem Betreff „Entspannung“ und dem jeweilig gewünschten Datum. Wegen der Corona-Pandemie müssen Abstandsregeln eingehalten werden. Die Platzkapazität ist begrenzt. Die Platzvergabe erfolgt in der Reihenfolge der Eingänge der Anmeldungen. In Wartebereichen sowie beim Bewegen durch den Raum ist das Tragen einer Maske erforderlich. Beim Betreten des Hauses müssen die Hände desinfiziert werden.

Matten und Desinfektionsmittel sind vorhanden

Zu Menschen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören, ist ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Teilnehmer sollten etwa zehn Minuten vor der Veranstaltung da sein, um am Einlass das Datenerfassungsblatt auszufüllen, so dass die Meditation pünktlich beginnen kann. Matten und Desinfektionsmittel sind vorhanden. Es kann aber auch eine eigene Matte mitgebracht werden. Besucher werden gebeten, sich vor dem Besuch im Haus online unter www.dashaus-lu.de jeweils über den aktuellen Stand der Hygieneverordnung zu informieren.