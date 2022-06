„Ansprechende Genusskultur in einladender Atmosphäre“ soll der Marketinggesellschaft Lukom zufolge die Weinlounge beim Rheinuferfest vom 24. bis 26. Juni „in der Grünoase des Ludwigsplatzes“ garantieren. Deren Programm soll ein entschleunigter und entspannter Gegenpol zum Bühnenprogramm am Flussufer sein – mit dezenten Klängen akustischer Duos. Am Freitag ab 19 Uhr spielt dort Mark Selinger im Duo. Zur gleichen Zeit am Samstag gastiert Holger Bläß, ebenfalls in musikalischer Begleitung. Am Sonntag spielen Dani & Tim zwischen 15 und 18 Uhr. Zuvor steht von 12 bis 15 Uhr der Auftritt von Rumbacoustic auf dem Programm. Pfälzer Weine servieren das Weinhaus Tina Pfaffmann aus Frankweiler sowie das Sekt- und Weingut Zöller-Lagas aus Neustadt-Duttweiler. Die Patrick Janz Dampfnudel-Manufaktur und Flammkuchen sowie weitere herzhafte und süße Snacks setzen regionale kulinarischen Akzente. In den Abendstunden am Freitag und Samstag ab 21 Uhr verleihen beleuchtete Walking Acts dem Platz einen stimmungsvollen Charakter. Als originelle Erinnerung an den Besuch in der Weinlounge fertigt Karikaturist Steffen Boiselle am Freitag und Samstag jeweils ab 15 Uhr und am Sonntag von 12 bis 15 Uhr auf Wunsch kostenfrei Porträts an. Geöffnet hat die Weinlounge auf dem Ludwigsplatz am Freitag und Samstag von 15 Uhr bis Mitternacht und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Das vollständige Programm des Rheinuferfests gibt es im Netz unter www.lukom.com/rheinuferfest. Weitere Infos hier.