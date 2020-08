Und noch ein Open-Air-Festival ist auf die Schnelle entstanden: Der Mannheimer Saxophonist Olaf Schönborn hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Mannheim den Summer Open Air Jazz am Hafenstrand im Jungbusch beim Musikpark organisiert. Fünf Konzerte mit fünf besonderen Duo-Formationen werden von Bossa Nova bis aktuellem Modern Jazz Musik machen.

Der Bedarf nach solchen Projekten sei groß, sagt Schönborn. Um Auftritte zu bekommen, finden sich jetzt in der Corona-Krise neue musikalische Kooperationspartner zusammen. Das könne auch eine Chance sein, Neues zu schaffen. Und die Zuhörer können das entdecken. Schönborn berichtet, das Kulturamt der Stadt Mannheim habe schnell reagiert und die Zusammenarbeit möglich gemacht. Dadurch bekommen regionale Jazzer eine Chance, doch noch aufzutreten. Die Gagen zahle die Stadt Mannheim. Open Air in entspannter Strand-Atmosphäre an der Hafenstraße 49 bei freiem Eintritt sei ein tolles Angebot. Die Konzerte sind mittwochs von 19 bis 21 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Die Hafenbar möchte einen Mindestverzehr von 10 Euro von den Besuchern. Anmeldung ist erwünscht unter www.hafen49.de/bar; aber auch der spontane Besuch am Abend ist möglich, dann ist die Angabe der Kontaktdaten vor Ort erforderlich.

Bossa Nova von Armani

Los geht es am Mittwoch, 19. August, mit Katrin und Marcus Armani. Die Sängerin und der Gitarrist spielen und singen aus der Geschichte des Bossa Nova. Der Stil entstand, als brasilianische Musiker traditionelle Rhythmen neu interpretierten und mit US-amerikanischem Jazz vermischten. Marcus Armani stammt aus Mannheim, studierte hier Jazz und Pädagogik, wo er seine Frau Katrin kennenlernte, die Jazzgesang studierte.

Funk mit Ray Mahumane

Am 26. August spielt Olaf Schönborn Saxophon und Ray Mahumane Gitarre. Die beiden werden groovende Soul- und Funk-Stücke interpretieren. Mahumane wurde 1969 in Dresden geboren. Er entdeckte die Gitarre relativ spät mit 19 Jahren, stürzte sich umso eifriger ins Lernen und Üben. Heute arbeitet er als freier Musiker als Sessionmusiker, Studiogitarrist und Tourmusiker. Der Mannheimer Saxophonist Schönborn ist wiederum bestens bekannt mit seinem Trio Variety und vielen anderen Projekten.

Modern Jazz der 60er

Modern Jazz mit vielen Klassikern der 60er-Jahre bis heute werden Saxophonist Alberto Menendez und Bassist Dietmar Fuhr am 2. September präsentieren. Menendez studierte Jazz in Bern und Mannheim. Er spielte mit Eddie Palmieri Latinjazz und hatte Engagements in New York. Er lebt in Mannheim und ist mit einem eigenen Quartett erfolgreich. Dietmar Fuhr lebt in Altrip. Er spielte schon mit Kurt Rosenwinkel, David Liebman und Nils Wogram und ist Dozent für Jazz-Kontrabass an der Musikhochschule Köln.

Kiesselbachs Vibraphon

Entspannt mit schwebenden Klängen des Vibraphons wird der Abend mit Claus Kiesselbach und Saxophonist Olaf Schönborn am 9. September. Kiesselbach lehrt Jazz-Vibraphon in Mannheim und Stuttgart, spielt öfter als Gast der HR-Bigband, macht Theatermusik ist mit „Jazz Against the Machine“ erfolgreich.

Standards neu interpretiert

Das letzte Konzert am 16. September bestreiten Gitarrist Jörg Teichert und Bassist Matthias „TC“ Debus. Sie werden Standards kreativ neu interpretieren. Teichert ist Multiinstrumentalist, spielt Blues, Klezmer, Rock'n'Roll und Weltmusik sowie Theatermusik. Debus studierte Bass in Würzburg, spielt mit der Neuen Philharmonie Frankfurt, mit Jimi Hering, Netnar Tsinim und dem Alexandra Lehmler Quintett.