In der Stadtratssitzung am 24. August soll sie fallen: die Entscheidung über den neuen gemeinsamen Standort von Stadtmuseum und Stadtarchiv. Das hat eine Sprecherin der Verwaltung auf Anfrage mitgeteilt. Das Verhandlungsverfahren stehe kurz vor dem Abschluss, sagte die Sprecherin. Der Stadtrat soll über den Abschluss des Mietvertrags abstimmen. Wo sich der neue Standort befindet, dazu äußerte sich die Stadt nicht. Dass Archiv und Museum ab Ende 2021 in ein gemeinsames Domizil ziehen sollen, ist schon länger bekannt – auch, dass die Rhenushalle in Süd als bevorzugte Lösung gilt. Weil die Stadtverwaltung an Vergaberecht gebunden ist, musste sie das Projekt jedoch öffentlich ausschreiben.