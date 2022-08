Die heutigen Nachrichten und Leseempfehlungen aus den Redaktionen

Ludwigshafen

6800 Anwohner, die ihre Häuser vorübergehend verlassen müssen, Einschränkungen im Bahnverkehr, im Nahverkehr und auf der Hochstraße Nord, ein verwaistes Müllheizkraftwerk – die Entschärfung der 500 Kilogramm schweren Fliegerbombe am Mittwochabend setzt umfangreiche Vorbereitungen voraus. Wie Experten sich auf diesen immer noch besonderen Eingriff einstellen, lesen Sie hier.

Rhein-Pfalz-Kreis

Gesangs- und Musiktherapeut Hans Werner Schneider aus Rödersheim-Gronau hatte viele Jobs. Erfolgreich wurde er aber damit, Menschen das Singen beizubringen, die es vermeintlich nicht können. Wie er das bewerkstelligt hat, lesen Sie hier.

Speyer

20 weitere Hundestationen plant Speyer im Stadtgebiet aufzustellen. Die Sache hat nur einen Haken. Welchen, das lesen Sie hier.

Frankenthal

Prominenter Besuch bei der „Super-Sommer-Sause“: Box-Europameisterin Asya Ari hat am Dienstag die Kinder in der Sporthalle Am Kanal in Frankenthal besucht. Gelernt haben die Jungs und Mädchen von der jungen Athletin, dass Erfolg im Ring viel Disziplin erfordert. Und dass Fairness und Respekt mindestens so wichtig sind wie flinke Fäuste, wie Sie hier lesen können.