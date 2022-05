Ein entlaufener Hund ist am Montag gegen 15 Uhr in der Mannheimer Straße (Oggersheim) in ein Auto gelaufen. Der Fahrer des grauen Skoda erhob laut Polizei zwar die Daten der Hundehalterin, vergaß aber, Angaben zu seiner Person zu hinterlassen, ehe er die Unfallstelle verließ. Deswegen werden er und Zeugen des Unfalls gebeten, sich bei der Polizeiwache Oggersheim zu melden, per E-Mail über pwoggersheim@polizei.rlp.de oder telefonisch: 0621-9632403.