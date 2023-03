(aktualisiert 17.26 Uhr) Eine Straßenbahn ist am Montag kurz vor 13.30 Uhr an einer für den Betriebsablauf der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) empfindlichen Stelle entgleist. Die leere Bahn sei auf dem Weg zum Mannheimer Hauptbahnhof an der Haltestelle Tattersall aus den Gleisen gesprungen. Wie ein RNV-Sprecher gegenüber der RHEINPFALZ mitteilte, konnte die Strecke erst kurz nach 17 Uhr wieder freigegeben werden. Es kam zu Verzögerungen und Fahrtausfällen. Weil mit Schwetzinger und Seckenheimer Straße zwei wichtige Teilstrecken der Linien eins und sechs ausgefallen sind, sei bei den Umleitungen Kreativität gefragt gewesen, hieß es weiter. An den Schienen soll kein Schaden entstanden sein, nun werde die abgeschleppte Bahn auf dem RNV-Betriebsgelände in Augenschein genommen, um zu klären, warum sie entgleist ist.