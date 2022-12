Mit einer öffentlichen Fahndung intensivieren die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz die Suche nach zwei jugendlichen Tatverdächtigen, die im Oktober eine Straßenbahn zum Entgleisen gebracht haben sollen.

Wie die beiden Behörden am Donnerstag weiter mitteilten, besteht gegen die beiden bislang Unbekannten der Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sie sollen am 8. Oktober Steine auf Gleise gelegt haben, was zu einer Entgleisung einer Straßenbahn der Linie 6 im Bereich der Haltestelle Friedensstraße (Rheingönheim) geführt hatte. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 300.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Eine Woche später hatten Unbekannte in diesem Bereich erneut Schottersteine auf Straßenbahngleise in Rheingönheim gelegt. Der Tramfahrer erkannte die Gefahr rechtzeitig und konnte durch ein Bremsmanöver einen Unfall verhindern.

Wer Angaben zu den beiden Jugendlichen machen kann, kann diese der Polizeiinspektion, Telefon 0621 9632122 oder Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de melden.