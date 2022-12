Nach der Öffentlichkeitsfahndung mit einem Bild der Tatverdächtigen hat die Polizei zwei strafunmündige 13-jährige Kinder aus Ludwigshafen ermittelt. Am 8. Oktober sollen die beiden Jungen Steine auf Gleise gelegt haben, was zu einer Entgleisung einer Straßenbahn der Linie 6 im Bereich der Haltestelle Friedensstraße (Rheingönheim) geführt hatte. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 300.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Eine Woche später hatten Unbekannte in diesem Bereich erneut Schottersteine auf Straßenbahngleise in Rheingönheim gelegt. Der Tramfahrer erkannte die Gefahr rechtzeitig und konnte durch ein Bremsmanöver einen Unfall verhindern.