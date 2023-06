Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Saison-Abschluss im Ella & Louis hat der Mannheimer Jazzclub gezeigt, dass in Corona-Zeiten mit Kreativität und Mut sehr wohl Kulturgenuss möglich ist. Mit „Broadway meets Blue Note“ haben der Bassist und Arrangeur Florian Hartz und sein Quintett bekannte Musicalmelodien in aufregendem Jazzgewand präsentiert. Sie schickten das Publikum in einer knapp einstündigen Reise in Oasen jenseits von Zeit- und Ländergrenzen.

Urlaub scheint derzeit ein kitzliges Thema. Da kommen Konzertabende, die zu Kopfkino-Reisen einladen, gerade recht. Das Kollektiv um Florian Hartz sowie die im wahrsten Sinne des