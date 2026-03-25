Um die Lustigen Taschenbücher dreht sich eine Ausstellung im Oggersheimer Schillerhaus. Welche Rolle ein Kongress um Donald Duck dabei spielt.

Eine Ausstellung der ersten 100 im Ehapa-Verlag erschienenen Lustigen Taschenbücher ist von Mittwoch, 25. März, bis Mittwoch, 29. April, im Schillerhaus in Oggersheim, Schillerstraße 6, zu sehen. Geöffnet ist mittwochs, 13 bis 20 Uhr, und freitags, 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, das Museum nicht barrierefrei.

Anlass ist der 47. Kongress des Vereins Deutsche Organisation nichtkommerzieller Anhänger lauterer Donaldismus, einer Vereinigung von Donald-Duck-Fans. Er fand jüngst in Ludwigshafen statt. Die Sammlung stammt von Stadtmuseumsmitarbeiter Roland Koch, der Fragen zum Donald-Duck-Universum beantwortet. Die Taschenbücher, seit 1967 veröffentlicht, enthalten Comics aus dem Universum. In der Ausstellung ist laut Ankündigung unter anderem Band 1 „Der Kolumbusfalter“ zu sehen.

Kontakt

Schillerhaus, Telefon 0621 5042572, E-Mail stadtmuseum@ludwigshafen.de.