Einen ungünstigen Platz zum Nisten hat sich eine Entenfamilie in Ludwigshafen ausgesucht: Die Stockente siedelte sich mit ihren zwölf Küken direkt neben der Waage des Müllheizkraftwerks an. Da sie nur zwei Meter neben der Straße nistete, auf der täglich 100 schwere Lastwagen fahren, beschlossen die Verantwortlichen des Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (GML) am Samstag: Die Entenfamilie muss umziehen. Die GML rief den Vogel-Experten Klaus Eisele vom Ornithologischen Arbeitskreis Orbea zur Hilfe, der sich seit 60 Jahren um den Vogelschutz in Ludwigshafen und Umgebung kümmert. Zusammen mit Klaus Eisele wurden zwölf Entenküken eingefangen. Für die Entenmutter wurde die Tierrettung der städtischen Berufsfeuerwehr geholt, die sie in nur wenigen Minuten für den Transport eingefangen hatte. Nun leben Mutter und Küken wohlbehütet im Maudacher Bruch in der Orbea-Vogelstation. Dort gibt es viel Platz, Teiche und keine Lastwagen. Thomas Grommes, GML-Geschäftsführer, dankte Orbea und der Berufsfeuerwehr für ihre Hilfe.