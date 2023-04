Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im vergangenen Jahr fanden solche Filmgespräche noch im Mannheimer Stadthaus N1 statt oder in den Kinozelten in Heidelberg. In Zeiten des Lockdowns verlegt das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg sie ins Digitale. Beim „Programmer's Talk“ diskutierte so der neue Festivalleiter Sascha Keilholz mit seinem internationalen Programmteam im Netz. Heraus kamen vor allem Empfehlungen.

Zum letzten Mal echt und leibhaftig seien sie sich schon vor Monaten, im Februar bei der Berlinale begegnet, stellten Keilholz und die vier weiteren Teilnehmer fest, die als Kuratoren und Programmberater