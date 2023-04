Die Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus (HPH) lädt für Samstag, 29. April, 10 bis 14.30 Uhr zum Entdecker-Samstag „Unsere Natur“ in den HPH-Park (Frankenthaler Straße 229) ein. Kinder von vier bis zwölf Jahren, Eltern und Großeltern können dort gemeinsam basteln, forschen und Rätsel lösen. Im Park lässt sich von Station zu Station erfahren, wie sogar am Rande der Großstadt Natur erlebbar wird, heißt es in der Ankündigung. Bei Regen findet der Entdecker-Samstag im HPH statt. Die Teilnahme inklusive Mittagsimbiss und Getränken ist kostenlos. Die Anmeldung ist im Netz unter www.familienbildung-ludwigshafen.de/veranstaltungen bis 19. April möglich.