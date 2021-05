Sozusagen in letzter Minute ist es der Gesellschaft für Neue Musik Mannheim noch gelungen, ihr Konzertjahr wie vorgesehen ausklingen zu lassen. Drei Tage vor der coronabedingten Schließung der Konzertsäle spielte das Ensemble SurPlus in den Reiss-Engelhorn-Museen.

Ende gut, alles gut also? Mitnichten. Hatte doch die Covid-Pandemie das Jahresprogramm der Gesellschaft für Neue Musik einschneidend beeinträchtigt beziehungsweise gründlich durcheinandergebracht. Zur Erinnerung: Vier der acht geplanten Konzerte sind ausgefallen und eines wurde verschoben, um dann an einem anderen Aufführungsort mit veränderter Besetzung nachgeholt zu werden. Bleibt also vorerst nur die Hoffnung auf mehr Glück im kommenden Jahr. Wobei das entscheidende Wort bei Kulturprogrammen derzeit den Coronaviren zusteht.

Aber zurück zum jüngsten Abend im Florian-Waldeck-Saal, der immerhin für einen versöhnlichen Ausklang der zeitgenössischen Reihe sorgte. Die Aufführungen des Ensembles SurPlus unter Erich Wagners sattelfester, sehr präziser Leitung beglaubigten überzeugend die unanfechtbare Kompetenz in Sachen zeitgenössische Musik und das internationale Renommee der 1992 in Freiburg gegründeten Formation.

Zu erleben war Avantgarde pur

Durch stets flexibles Zusammenspiel und bravouröse Fertigkeit im Umgang mit unkonventionellen modernen Spielpraktiken nahmen die sieben Musiker – Anat Nazarathy (Flöte), Christian Kemper (Oboe), Nicola Miorada (Klarinette), Stefan Häussler (Violine), Bodo Friedrich (Viola), Beverley Ellis (Cello) und Daniel Lorenzo (Klavier) – sehr für sich ein. Solch gute spielerische Voraussetzungen hatte freilich ihr Programm aus Kompositionen von Claus-Steffen Mahnkopf, Wolfram Schurig, Saskia Bladt und Brice Pauset auch dringend gefordert.

Zu erleben war diesmal Avantgarde pur, bei der der Klang mit seinen auch entlegenen Facetten durchgehend im Vordergrund und das Geräusch gleichberechtigt neben dem gepflegten instrumentalen Wohllaut stand. Anregungen waren für Mahnkopfs „Polyptychon. Hommage à George Steiner“ die „Ungeschriebenen Bücher“ des amerikanischen Literaturwissenschaftlers (1929-2020); für Schurigs „variations automatiques“ Jean Tinguelys maschinelle Skulpturen. Saskia Bladts „Don Quixote“ bezieht sich auf Richard Strauss’ gleichnamige Tondichtung; „Mary-Ann Walkleys Grab“ von Brice Pauset, der dritte Teil von „Nach einer Lektüre von Marx“, auf den Tod einer jungen Näherin, die 1863 in einem Atelier in England unter unmenschlichen Bedingungen ums Leben kam, und Karl Marx’ Kommentar zu dem Fall.

Verwegene Ausbrüche, wilde Tremoli

Prägend für die Abläufe der vier Stücke wirkten Kontrastmomente, verwegene Ausbrüche, gewaltige Toneruptionen, wüste Instrumentalaufschreie, schmerzende Schärfen und wilde Tremoli. Verfremdungen des Instrumentalklangs gehörten ebenso selbstverständlich zum Tonvokabular wie fiebrig erregte Bewegungen. An diesem Abend gab es auf jeden Fall mehr Spannung als Entspannung.