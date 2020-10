Eine 87-jährige Frau aus Ludwigshafen ist Opfer eines sogenannten Enkeltrickbetrugs geworden und hat dabei mehrere Tausend Euro verloren. Laut Polizeibericht wurde die Seniorin am Dienstagmittag angerufen. Eine Frau gab am Telefon vor, die Enkelin der Seniorin zu sein und schnell Geld zu benötigen. Die 87-Jährige erhielt in der Folge noch weitere Anrufe von der vermeintlichen Enkelin und von Männern, die ihr vorgaukelten, Bankmitarbeiter zu sein. Letztlich gelang es den Tätern, dass die Seniorin mehrere Tausend Euro an den angeblichen Mitarbeiter eines Notars aushändigte. Die Polizei warnt vor Anrufern, die sich als vermeintliche Verwandte ausgeben und nach Geld fragen. Betroffene sollten am Telefon keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preisgeben. Stattdessen sollten die Angerufenen Kontakt zu Vertrauenspersonen aufnehmen und die Polizei einschalten. Hinweise zu solchen Fällen an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/963-2773.