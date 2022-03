Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche mit dem Messenger-Dienst WhatsApp. Dabei werden Senioren von vermeintlichen Angehörigen angeschrieben, die sich angeblich in einer Notlage befinden und Geld fordern. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den sogenannten Enkeltrick handelt, der bisher hauptsächlich bei Telefonaten eingesetzt wurde. Am Sonntag meldete sich eine angebliche Nichte bei einer 64-Jährigen aus Oggersheim per WhatsApp. Die angebliche Nichte gab an, ein defektes Handy zu haben und wollte 2400 Euro überwiesen bekommen. Die 64-Jährige bemerkte den Betrug und erstattete Strafanzeige. In einem zweiten Fall schrieb ein Unbekannter über WhatsApp einen 70-Jährigen aus der Gartenstadt an, täuschte vor, sein Sohn zu sein und wollte eine Banküberweisung von knapp 2000 Euro für ein Handy und einen Laptop.