Betrüger haben am Dienstag laut Polizei einen älteren Mann aus der Gartenstadt mit dem sogenannten Enkeltrick hereingelegt. Mit einem Schock-Anruf gab eine Anruferin an, die Enkelin hätte eine Straftat begangen und müsse nun ins Gefängnis. Dies sei nur abzuwenden, indem der Großvater eine Kaution zahle. Der Rentner solle das Geld bereithalten, eine Botin würde es abholen kommen. Es kam tatsächlich zur Übergabe von Bargeld und Münzen im unteren fünfstelligen Wert, so die Polizei.