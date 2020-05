Der Enkel ruft an, weil er Geld braucht. Vor diesem Trickbetrug warnt die Polizei erneut. Denn in Maxdorf und Birkenheide ist es je zu einem betrügerischen Anruf gekommen. Der angebliche Enkel hat bei beiden Anrufen die Geschichte erzählt, er habe einen Verkehrsunfall gehabt, müsse nun den Schaden regulieren und brauche dazu eine größere Summe Geld. Einer der Angerufenen wäre fast in die Falle getappt. Die Mitarbeiter der Bank merkten glücklicherweise, dass an dem Fall etwas nicht stimmen kann. Der andere Angerufene erkannte laut Polizei den Betrug und legte auf. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233/313-0 oder E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, oder an die Polizeiwache Maxdorf, Telefon 06237/934-100, zu wenden.