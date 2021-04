Den Internationalen Jazztag begeht das Enjoy-Jazz-Festival mit einem besonderen Konzert mit Größen der regionalen Szene. Am Freitag, 30. April, 20 Uhr, kann es über den Kanal Facebook und Youtube abgerufen werden. Neben der Sängerin Jutta Glaser treten in der Alten Feuerwache in Mannheim der Bassist Matthias TC Debus auf, der Gitarrist Claus Boesser-Ferrari, der Organist Jo Bartmes, der Oud-Spieler Fadhel Boubaker, Alexandra Lehmler und Lömsch Lehmann – beide am Saxofon – sowie der Schlagzeuger Erwin Ditzner und der Pianist Appolonio Maiello. Die Veranstaltung ist eine Solidaritätsaktion mit den freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern, die zusätzlich zur garantierten Festgage die Erlöse einer Spendenaktion erhalten. Dafür können Zuschauer Solidaritätstickets vor, während und nach der Veranstaltung kaufen.

Im Netz

www.youtube.com/user/enjoyjazzfestival

https://de-de.facebook.com/enjoyjazz