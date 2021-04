Erbarmen – was bedeutet das, gerade in Zeiten der Pandemie? Dieser Fragen gehen die „Winter Musik-Welten“ des Community Art Centers Mannheim nach. Was sonst Konzertinszenierungen in der voll besetzten Lutherkirche sind, findet jetzt eine neue Form.

Musik-Welten gibt es seit 2014 im Sommer und im Winter, entwickelt von den Produktionsleitern Mike Rausch und Regisseurin Annette Dorothea Weber. Im Sommer finden sie draußen statt, im Winter in der Lutherkirche der Neckarstadt-West, wo die ganze Kirche für die Inszenierung genutzt wird. Der ganze Raum werde bespielt und das Publikum sei mittendrin, erzählt Weber im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Dieses besondere Erlebnis, hätte auch wieder im Februar stattfinden sollen – aber die künstlerischen Leiter mussten sich etwas anderes überlegen.

Mike Rausch brachte ein Stück aus einer Vivaldi-Messe. Im „Agnus Dei“ der lateinischen Messe gibt es den Ruf „miserere nobis“ – erbarme Dich unser. Damit war das Thema gefunden, erzählt Weber. Dazu fand sie eines der Engel-Lieder von Rainer Maria Rilke. „Ich ließ meinen Engel lange nicht los“ beginnt es und bringe einen anderen, nicht-religiösen Blick auf das Thema Erbarmen, erklärt Weber ihre Wahl.

Jazztrompeter nimmt Elemente kurdischer Musik

Ursprünglich gab es als zweites Musikstück auch ein Lied aus der kurdischen Kultur, berichtet Rausch. Beide Stücke habe er dem Mannheimer Jazztrompeter und Komponisten Johannes Stange vorgelegt. Stange habe dann Elemente aus beiden Musiken zu einem neuen Stück verarbeitet und dabei auch das Rilke-Gedicht einbezogen. Für die visuelle Umsetzung hat dann Weber eine Inszenierung entwickelt, bei der Sängerin Barbara Grabowski die Rolle des lyrischen Ichs übernimmt und Tänzerin Georgia Begbie als Engel auftritt. Die Inszenierung nutzt als Raum die Lutherkirche. Stanges Komposition wird musikalisch umgesetzt von einem Ensemble aus Musikern verschiedener Musikkulturen, die Bezug zum Stadtteil haben.

Bevor das Video online geht, soll es eine Gesprächsrunde geben. Teilnehmer sind die Diakonin der Lutherkirche, Andrea Weiß, Weber als Regisseurin und Leiterin des Community Art Centers, der Komponist Stange, sowie Vertreter des Buddhismus und der Sikh, weitere sind angefragt.

Lasst uns sprechen!

„Wir wollen zuerst das Gespräch haben, um einen breiteren Zugang zum Thema Erbarmen zu haben und nicht nur über das Video zu reden“, erklärt Weber den Ablauf. Das Video sei schon eine bestimmte künstlerische Interpretation. Hier gebe es aber auf dem Youtube-Kanal die Möglichkeit, Kommentare und Anmerkungen abzugeben.

Das 2012 in der Neckarstadt-West eröffnete Community Art Center bringt freischaffende Künstler aus Musik, Bildender Kunst und Darstellendem Spiel für gemeinsame Projekte zusammen. Ziel ist dabei, aktuelle und lokale Themen aufzugreifen und nicht nur Künstler, sondern auch das Publikum aus verschiedenen Kulturen, Traditionen und Altersgruppen zusammenzubringen und den respektvollen Umgang und die demokratische Kultur zu stärken.

