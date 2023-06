Eine Unbekannte hat laut Polizei am Donnerstag gegen 10.20 Uhr in der Wredestraße (Mitte) versucht, den Geldbeutel eines 72-Jährigen zu stehlen. Dies beobachtete ein 32-Jähriger, der sofort eingriff. Noch bevor es der Frau gelang, mit dem Geldbeutel zu flüchten, stellte der junge Mann sie. Die Frau ließ daraufhin ihre Beute fallen und flüchtete in Richtung Bismarckstraße. Sie war in Begleitung eines Mannes. Die Frau wird wie folgt beschrieben: etwa 40 bis 45 Jahre alt, grünes Oberteil, weiße Hose. Ihr Begleiter ist ebenfalls zwischen 40 und 45 Jahre alt und trug ein blau-weiß-gestreiftes Hemd. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122.