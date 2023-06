Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rund 300 Beschäftigte aus der Chemieindustrie sowie weiterer Branchen haben am Freitag in Ludwigshafen für einen fairen, sozial-ökologischen Wandel der Industrie demonstriert. Die IG BCE hatte zu der Kundgebung aufgerufen und dabei eine neue Regierung in Berlin im Visier.

Das Motto lautete „Tag der Transformation“. Und das T-Wort kam in fast jedem Satz der Redner vor. Transformation ist das Schlagwort für die großen Herausforderungen der Politik