Die Stadtverwaltung hat auf Nachfrage aus dem Ortsbeirat Maudach noch einmal präzisiert, wo im Falle einer Gasmangellage für die Bevölkerung in Ludwigshafen sogenannte Wärmeinseln vorgesehen sind. An zentraler Stelle im Stadtgebiet seien hierfür in erster Linie die Eberthalle und der Pfalzbau vorgesehen. In einer nächsten Stufe würden, sofern diese sich als nicht ausreichend erweisen sollten, weitere Objekte wie Schulzentren oder die Bibliothek als Wärmeinseln eingerichtet. Laut Verwaltung müssten erst in einer akuten Notlage weitere Objekt in den jeweiligen Stadtteilen als Wärmeinseln zur Verfügung gestellt werden. „Für den Stadtteil Maudach wäre dies die Turnhalle der Alfred-Delp-Schule“, hieß es. Aus heutiger Sicht bestehe aber weiterhin kein dringender Handlungsbedarf, teilt die Verwaltung mit. „Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist derzeit weiter gewährleistet. Auch unser Energieversorger TWL teilt die Ansicht, dass das Risiko einer Gasmangellage für

den kommenden Winter wenig wahrscheinlich ist.“