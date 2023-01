Chemieproduktion ist sehr energieintensiv. Der größte Teil der benötigten Energie bei der BASF wird noch aus fossilen Brennstoffen erzeugt. Die hohen Preise haben Auswirkungen auf Produktion und Konzernbilanz. Das Unternehmen setzt künftig auf Ökostrom statt Erdgas. Wie das Thema die BASF beschäftigt, erfahren Sie hier.

Multiple Krisen nennt Claudia Aichert von der Schuldnerberatung des Diakonischen Werks in Frankenthal das, was viele Menschen seit Ausbruch der Pandemie erleben – und was dafür gesorgt hat, dass bei etlichen das ohnehin wacklige finanzielle Kartenhaus eingestürzt ist.

Touristen, die nach Speyer kommen, sollen sich künftig an digitalen Hinweisschildern informieren können. Die bisherigen analogen Stelen haben bald ausgedient.

„Dürfen wir für euch singen?" Diese Frage war am Wochenende an zahlreichen Türen in Maxdorf zu hören. Dort waren nach zweijähriger Corona-Pause wieder die Sternsinger unterwegs. Für die Kinder und ihre Betreuer gibt es unterwegs einige Herausforderungen zu meistern.