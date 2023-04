Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) fällt es schwer, sich in der Frage eines Energieembargos gegen Russland eindeutig zu positionieren. Bei all dem Mitleid, das die Ukrainer verdienten, dürften die wirtschaftlichen Folgen eines Boykotts nicht aus dem Blick geraten, sagte sie. Die Zahl der in der Stadt registrierten Flüchtlinge ist auf 420 gestiegen.

„Jede Entscheidung hat ihren politischen, moralischen, wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Preis“, erklärte Steinruck in ihrer Abwägung zwischen moralischem Antrieb