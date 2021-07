Die Wartungsarbeiten an einer Ferngasleitung zwischen Oppau und Edigheim dürfen auch während des Betriebs der Pipeline stattfinden. Das geht aus einer Antwort des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums an den Oppauer Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) hervor. Er hatte wie der Ortsbeirat und 1500 Anwohner von der Betreiberfirma Gascade gefordert, vor den Arbeiten die Leitung stillzulegen. Grund: Bei Wartungsarbeiten an der Leitung war es im Oktober 2014 zu einer verheerenden Explosion gekommen. Laut der Energieaufsicht des Landes werden die im August startenden Wartungsarbeiten nach den technischen Regeln der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfachs (DVGW) durchgeführt. Ein externer Tüv-Sachverständiger habe bestätigt, das gegen die geplanten Arbeiten keine sicherheitstechnischen Bedenken bestünden. Die Energieaufsicht begrüßt, dass Gascade am Donnerstag, 29. Juli, eine Anwohner-Information auf dem Gelände des TV Edigheim (16 bis 20 Uhr) anbietet, um die Sicherheitsvorkehrungen bei den Bauarbeiten zu erläutern.