„Corona“ wird wohl ziemlich unangefochten der heißeste Anwärter auf das Wort des Jahres sein. „Krise“ wäre aber auch eine gut begründbare Wahl. Denn aus der Corona-Krise ging die Wirtschaftskrise hervor. Ich lese von der „schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg“, davon, dass der Einbruch „noch deutlich stärker als während der Finanzkrise“ ist. Unabhängig von Corona war in den vergangenen Wochen auch einmal wieder die „Mitgliederkrise“ der Kirchen Thema. Und natürlich sind da die vielen persönlichen Krisen, die Schicksalsgeschichten, von denen es nur einzelne auch einmal in die Zeitung schaffen.

Zum Beginn der Sommerferien haben wir in unserer Kirchengemeinde einen ökumenischen Sommergottesdienst gefeiert: im Freien, mit Posaunenklängen. Im Mittelpunkt standen Leben und Lieder Paul Gerhardts, neben Martin Luther der bekannteste evangelische Liederdichter. Vor 400 Jahren hat er gelebt, und gerade auch sein Leben war von zahlreichen persönlichen Krisen geprägt.

Tief im Glauben verwurzelt

Seine Eltern sterben früh. Als er elf ist, bricht der Dreißigjährige Krieg aus. Sein Bruder stirbt an der Pest, vier seiner fünf Kinder verliert er, genauso wie seine Frau. Und wie verarbeitet er diese Schicksalsschläge? Vor dem Hintergrund seines tiefen Glaubens formuliert er Sätze wie diese: „Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt / der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. / Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, / der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.“

Wir wissen nicht, wie sich die kommenden Wochen und Monate noch entwickeln werden. Jetzt aber ist Sommer, jetzt ist noch Ferienzeit. Jetzt ist Gelegenheit, Kraft zu tanken, Sonnenkraft fürs Vitamin D gegen Lustlosigkeit und weiche Knochen, Lichtkraft für die Hoffnung gegen Mutlosigkeit und ängstliche Herzen.

Perspektive für den Geist

Auch diese Empfehlung hat Paul Gerhardt schon in Worte gefasst: „Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben.“ Das löst nicht jede Krise, aber es schenkt dem Körper Energie fürs Hier und Jetzt und dem Geist eine Perspektive für die Zukunft.

